Limonlu Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt ve şekerin yarısını karıştırıp, ocakta yavaş yavaş kaynatın. Başka bir kapta şekerin diğer yarısı ve salebi karıştırıp, kaynayan karışıma ilave edin. İyice kaynayan karışımı soğumaya bırakın (el yakmayacak kadar soğutulmalıdır). Soğutulan karışıma limon suyunu ekleyin (tercihe göre limon suyunu azaltıp artırabilirsiniz). Elde edilen dondurma karışımını derin bir porselen kap içerisinde dondurucuya koyun ve her 15 dakikada bir tahta kaşık ile 2-3 dakika karıştırın. Bu işleme, dondurma kıvam alana kadar devam edin. Dilerseniz nane yaprağı ve rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyin.