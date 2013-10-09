Limonlu Krema Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet limon
3-4 çorba kaşığı toz şeker
100 gram bitter çikolata
300 ml şekersiz krema
YAPILIŞI
Limonların kabuklarını rendeleyip suyunu sıkın. Küçük bir tavada toz şeker, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu şeker eriyinceye kadar ısıtın. Şeker eriyince tavayı kenara alıp soğumaya bırakın. Çikolatayı rendeleyip 1 çorba kaşığı kadarını üzerine serpmek için kenara ayırın. Limon şurubunu bir kaseye alıp kremayı ekleyin. Krema sertleşene kadar mikserleyin. Karışımı kuplara paylaştırın. Üzerlerine ayırdığınız çikolatayı serpin. Buzdolabında 1 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.