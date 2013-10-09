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Limonlu Krema Tarifi

Limonlu krema tarifi ile evde kendi kremanızı hazırlayabilirsiniz. Limonlu krema nasıl yapılır?
Limonlu Krema Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet limon

3-4 çorba kaşığı toz şeker

100 gram bitter çikolata

300 ml şekersiz krema

YAPILIŞI

Limonların kabuklarını rendeleyip suyunu sıkın. Küçük bir tavada toz şeker, limon kabuğu rendesi ve limon suyunu şeker eriyinceye kadar ısıtın. Şeker eriyince tavayı kenara alıp soğumaya bırakın. Çikolatayı rendeleyip 1 çorba kaşığı kadarını üzerine serpmek için kenara ayırın. Limon şurubunu bir kaseye alıp kremayı ekleyin. Krema sertleşene kadar mikserleyin. Karışımı kuplara paylaştırın. Üzerlerine ayırdığınız çikolatayı serpin. Buzdolabında 1 saat bekletip soğuk olarak servis yapın.
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