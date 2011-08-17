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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Limonlu Parfe

Limonlu Parfe

Limonlu Parfe
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket krem şanti

Bir buçuk su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker

1 kutu limonlu jöle

İki buçuk su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın. Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın. Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.
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