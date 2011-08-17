Limonlu Parfe

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket krem şanti
Bir buçuk su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
1 kutu limonlu jöle
İki buçuk su bardağı sıcak su
Yarım limonun suyu
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın. Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın. Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.