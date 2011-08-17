Limonlu Parfe

Sofra Tarifi

2 paket krem şanti Bir buçuk su bardağı süt Yarım su bardağı toz şeker 1 kutu limonlu jöle İki buçuk su bardağı sıcak su Yarım limonun suyu 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpın. Toz şekeri ekleyip, karıştırın. Başka bir kabın içinde sıcak su ile limon jölesini eritin. Sıcak jöleyi, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini krem şantiye ekleyip karıştırın. Karışımı ıslatılmış kalıba boşaltın. Yarım saat oda sıcaklığında beklettikten sonra buzdolabında soğutun.