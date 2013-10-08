Limonlu Parfe Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram krem peynir
1+1/4 su bardağı pudra şekeri
300 gram çırpılmış krem şanti
l adet yumurta sarısı
3 yaprak jelatin
2 adet limonun rendelenmiş kabuğu
1 adet limonun suyu
Hamur için:
Bir buçuk su bardağı un
3/4 su bardağı pudra şekeri
100 gram tereyağı
2 çorba kaşığı toz badem
1 adet yumurtanın akı
Yarım çay kaşığı toz tarçın
YAPILIŞI
Un, pudra şekeri, tereyağı, toz badem, tarçın ve yumurta akını karıştırarak hamur haline getirin. Hamuru merdane yardımıyla 5-6 mm kalınlığında açıp kalp şeklindeki kalıba yerleştirin. Hamurun üzerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Diğer taraftan krema için krem peynir ve pudra şekerini karıştırıp kenara alın. Rendelenmiş limon kabuğunu ve limon suyunu karıştırıp yumurta sarılarını karıştırarak tek tek ilave edin. Soğuk suda bekletip yumuşamış jelatini ekleyin. Daha sonra üzerine çırpılmış krem şanti ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Pişen tart hamurunun üzerine
bu karışımı yayın. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Buzdolabından alıp tartı kalıptan çıkartın. Üzerini limon dilimleri ve mevsim meyveleriyle süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.