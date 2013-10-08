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Limonlu Parfe Tarifi

Yemeklerden sonra tatlı yemeden duramayanlardan mısınız? Limonlu parfe tarifi tam size göre. Yaz aylarında sofranıza yakışacak limonlu parfe nasıl yapılır? Cevabı;
Limonlu Parfe Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram krem peynir

1+1/4 su bardağı pudra şekeri

300 gram çırpılmış krem şanti

l adet yumurta sarısı

3 yaprak jelatin

2 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 adet limonun suyu

Hamur için:

Bir buçuk su bardağı un

3/4 su bardağı pudra şekeri

100 gram tereyağı

2 çorba kaşığı toz badem

1 adet yumurtanın akı

Yarım çay kaşığı toz tarçın

YAPILIŞI

Un, pudra şekeri, tereyağı, toz badem, tarçın ve yumurta akını karıştırarak hamur haline getirin. Hamuru merdane yardımıyla 5-6 mm kalınlığında açıp kalp şeklindeki kalıba yerleştirin. Hamurun üzerini çatalla delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. Diğer taraftan krema için krem peynir ve pudra şekerini karıştırıp kenara alın. Rendelenmiş limon kabuğunu ve limon suyunu karıştırıp yumurta sarılarını karıştırarak tek tek ilave edin. Soğuk suda bekletip yumuşamış jelatini ekleyin. Daha sonra üzerine çırpılmış krem şanti ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Pişen tart hamurunun üzerine
bu karışımı yayın. Buzdolabında 2-3 saat bekletin. Buzdolabından alıp tartı kalıptan çıkartın. Üzerini limon dilimleri ve mevsim meyveleriyle süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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