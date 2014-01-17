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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Limonlu Parfe

Limonlu Parfe

Limonlu Parfe
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurta

300 ml (bir buçuk su bardağı) krema

Bir buçuk su bardağı pudra şekeri

3 adet limon

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Yumurta sarılarını ve aklarını ayırın. Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını cam bir kasede bir tutam tuzla birlikte, katı bir köpük olana dek mikserle çırpın. Diğer tarafta yumurta sarılarını krema, pudra şekeri, limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu ile çırpın. Köpük halindeki yumurta aklarını diğer karışıma ekleyip karıştırın. Kare bir kalıba karışımı yayın. Bir gece buzlukta bekletin. Dilimleyip frenk üzümü ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yumurta aklarının katı bir köpük olması için, cam veya metal bir kapta çırpmalısınız. Kabın kuru, temiz ve yumurtalarla aynı sıcaklıkta olmasına dikkat edin.
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