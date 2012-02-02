Limonlu Vanilyalı Ev Dondurması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi soğuk süt ile iyice çırpın. Ayrı bir kapta mikserle yumurta, toz şeker ve vanilyayı çırpın. Sonra bu karışımı, krem şantiye ekleyin. Limon suyunu ve rendelenmiş kabuğunu ilave edin. Mikserle çırpmaya devam edin. Dondurma kaselerine paylaştırın veya bir tepsiye dökün. Buzlukta 24 saat beklettikten sonra servis yapın.