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Limonlu Vanilyalı Ev Dondurması

Limonlu Vanilyalı Ev Dondurması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket krem şanti

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilya

YAPILIŞI

Krem şantiyi soğuk süt ile iyice çırpın. Ayrı bir kapta mikserle yumurta, toz şeker ve vanilyayı çırpın. Sonra bu karışımı, krem şantiye ekleyin. Limon suyunu ve rendelenmiş kabuğunu ilave edin. Mikserle çırpmaya devam edin. Dondurma kaselerine paylaştırın veya bir tepsiye dökün. Buzlukta 24 saat beklettikten sonra servis yapın.
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