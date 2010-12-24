Limonlu Toplar

Sofra Tarifi

200 gram bayatlamış sade kek 1 su bardağı hindistan cevizi 2 çorba kaşığı limon suyu 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu 1-2 çorba kaşığı krema Üzeri için: 2 paket bitter çikolata 2 çorba kaşığı krema

YAPILIŞI

KEKİ ufalayıp, tüm malzemeyle birlikte karıştırın. Ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Üzeri için, bitter çikolatayı benmari usulü eritip, kremayla karıştırın. Topları bu karışıma batırıp, yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine dizin. Buzdolabında 30 dakika dinlendirip, servis yapın.