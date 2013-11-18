DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Lokumlu Turunç Parfe Tarifi, Kremalı Turunç Sos ile

Lokumlu Turunç Parfe Tarifi, Kremalı Turunç Sos ile

Dondurulmuş tatlı olan parfeyi hiç böyle denediniz mi? Lokumlu turunç parfe tarifi, kremalı turunç sos ile değişik tatlar elde edebilirsiniz. Lokumlu turunç parfe tarifi, kremalı turunç sos ile nasıl yapılır işte detayları...
Lokumlu Turunç Parfe Tarifi, Kremalı Turunç Sos ile
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Parfe için:

4 çorba kaşığı turunç reçeli

1 çorba kaşığı toz şeker

6 adet çifte kavrulmuş fıstıklı lokum

2 adet yumurta sarısı

100 ml krema (1 kutu 200 ml)



Turunç sos için:

2 çorba kaşığı turunç reçeli

Yarım çay bardağı krema

1 çorba kaşığı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker


YAPILIŞI

Öncelikle parfe için turuncu çok ince dilimleyin ve toz şekerle birlikte bir tavada karamelize haline gelene kadar kavurun. Hafif sulanınca bir kenara alın. Doğranmış lokumu ilave edin. Yumurta ve kremayı ayrı ayrı kaplarda çırpıcı ile kabarana kadar çırpın. Daha sonra yumurtanın içine çırpılmış kremayı katın. Karamelize edilmiş lokumlu karışımı ekleyin ve şöyle bir karıştırdıktan sonra kolay çıkması için küçük silikon tart kalıplarına paylaştırın.

Donması için derin dondurucuda en az 3-4 saat bekletin. Sos için kıyılmış turuncu bir tavaya alın ve içine kremayı katın. Süt ekledikten sonra kısık ateşte sık sık karıştırarak turunç yarı yarıya yumuşayana kadar kaynatın (koyu bir kıvam olursa biraz daha süt ekleyin). En son toz şeker ilave edin ve tavayı ocaktan alıp, soğumaya bırakın. Dondurulmuş parfe ile birlikte veya parfenin üzerine gezdirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN