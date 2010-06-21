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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Lor Peynirli Kirazlı Parfe

Lor Peynirli Kirazlı Parfe

Lor Peynirli Kirazlı Parfe
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kiraz

200 gram tuzsuz lor peyniri

1 adet yaprak jelatin

250 gram krema

125 gram toz şeker

4 adet yumurta

125 gram benmari usulü eritilmiş beyaz çikolata



Kiraz sosu için:

200 gram çekirdekleri çıkarılmış kiraz

150 gram toz şeker

YAPILIŞI

Kirazların çekirdeklerini çıkarın ve 100 gramını ince doğrayın. Kalanı blenderden geçirip püre haline getirin ve kenara alın. Jelatini 2 çorba kaşığı soğuk suda birkaç dakika ıslatın ve üzerine yarım çay bardağı ılık su ekleyip eritin. Kremayı koyulaşana kadar çırpıp kenara alın. Toz şeker ve yumurtayı mikserle iyice çırpın. Üzerine jelatin, eritilmiş çikolata, kıyılmış kiraz, kiraz püresi, çırpılmış krema, likör ve lor peynirini ilave edip karıştırın. Karışımı plastik bardak ya da küçük kalıplara koyun. Derin dondurucuda 3-4 saat bekletin. Kiraz sosu hazırlamak için, kiraz ve toz şekeri birlikte blenderden geçirip kenara alın. Donan parfeyi bardaklardan çıkarabilmek için, bardakları terslerinden sudan geçirin. Parfeyi servis tabaklarına alın. Kiraz sosuyla servis yapın.
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