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Mandalina Pelteli Dilimler Tarifi

Mandalina pelteli dilimler tarifi... Mandalina ile harikalar yaratacağınız mandalina pelteli dilimler nasıl yapılır?
Mandalina Pelteli Dilimler Tarifi
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

250 gram margarin

2 su bardağı un

7 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı mandalina likörü



Peltesi için:

1 su bardağından bir parmak eksik toz şeker

3 çorba kaşığı nişasta

3 su bardağı mandalina suyu


YAPILIŞI

Fırını 180 derecede ısıtın. Margarini önceden eritin ve soğumaya bırakın. Yumurtaları şekerle çırpın. Sütü ekleyin, ardından margarini ve kakaoyu ilave edip karıştırın. Oluşan kakaolu karışımdan bir kenara 1 su bardağı ayırın. Kalanına kabartma tozu ve unu ekleyip yeniden karıştırın. Karışımı 20x20 cm'lik kare bir kalıba dökün ve önceden ısıtılmış fırına yerleştirin.
Bıçak yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Piştiğinde fırından alın. Önceden bir kenara ayırdığınız kakaolu karışıma mandalina likörünü ekleyin. Bu karışımı pişirdiğiniz kekin üzerine dökün ve soğumaya bırakın. Kek soğuyunca pelte malzemesini karıştırın ve bir tencereye alın, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Pelte kıvamını alınca ocaktan indirin. 1-2 kez hızlı hızlı karıştırıp havalandırın ve kekin üzerine dökün. Soğumaya bırakın. Soğuduğunda dilimleyerek servis edin.
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