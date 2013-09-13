Mandalina Pelteli Dilimler Tarifi

Fırını 180 derecede ısıtın. Margarini önceden eritin ve soğumaya bırakın. Yumurtaları şekerle çırpın. Sütü ekleyin, ardından margarini ve kakaoyu ilave edip karıştırın. Oluşan kakaolu karışımdan bir kenara 1 su bardağı ayırın. Kalanına kabartma tozu ve unu ekleyip yeniden karıştırın. Karışımı 20x20 cm'lik kare bir kalıba dökün ve önceden ısıtılmış fırına yerleştirin.

Bıçak yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Piştiğinde fırından alın. Önceden bir kenara ayırdığınız kakaolu karışıma mandalina likörünü ekleyin. Bu karışımı pişirdiğiniz kekin üzerine dökün ve soğumaya bırakın. Kek soğuyunca pelte malzemesini karıştırın ve bir tencereye alın, kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Pelte kıvamını alınca ocaktan indirin. 1-2 kez hızlı hızlı karıştırıp havalandırın ve kekin üzerine dökün. Soğumaya bırakın. Soğuduğunda dilimleyerek servis edin.