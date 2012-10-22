Mandalinalı Cheesecake

Sofra Tarifi

Krema için: 2 adet mandalina 2 su bardağı krem peynir Yarım çay bardağı toz şeker 2 tatlı kaşığı tepeleme nişasta 2 adet yumurta Bir tutam vanilya Tabanı için: 1 çay bardağı ufalanmış bebe bisküvisi 1'er tatlı kaşığı tereyağı ve tozşeker Üzeri için: 2 adet mandalina 2 su bardağı su 1 çay bardağı tozşeker

YAPILIŞI

Krema için büyük bir tencereye su koyup ocağa oturtun ve kaynatın. Üzerine koyduğunuz daha küçük bir tencerenin içine, zarları temizlenip, doğranmış mandalinayı ve kalan malzemeyi alın. Bütün malzemeyi 5 dakika buharda karıştırın. Cheesecake'nin tabanını hazırlamak için tüm taban malzemesini bir tencereye alın. Kısık ateşte toz şeker eriyene dek karıştırın. Karışımı küçük boy kalıpların tabanına bastırarak yerleştirin. Üzerine kremayı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 20 dakika pişirin. Daha sonra oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirin. Buzdolabına yerleştirip, 2 saat bekletin. Üzeri için mandalinaları dilimlerine ayırıp, zarlarını temizleyin. Gün ışığında 5 saat kurutun. Su ve toz şekeri bir tencereye alıp, 5 dakika kaynatın. Kaynayan şerbete mandalinayı ilave edip, ocaktan alın. Tencerenin kapağını kapatıp, şerbet soğuyana dek dinlendirin. Mandalina dilimlerini süzgeçle şerbetten alın. Cheesecake'leri kalıplardan çıkarın. Üzerine mandalina dilimlerini yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.