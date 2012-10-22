DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Mandalinalı Cheesecake

Mandalinalı Cheesecake

Mandalinalı Cheesecake
  • 2-3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krema için: 2 adet mandalina

2 su bardağı krem peynir

Yarım çay bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı tepeleme nişasta

2 adet yumurta

Bir tutam vanilya



Tabanı için: 1 çay bardağı ufalanmış bebe bisküvisi

1'er tatlı kaşığı tereyağı ve tozşeker



Üzeri için: 2 adet mandalina

2 su bardağı su

1 çay bardağı tozşeker

YAPILIŞI

Krema için büyük bir tencereye su koyup ocağa oturtun ve kaynatın. Üzerine koyduğunuz daha küçük bir tencerenin içine, zarları temizlenip, doğranmış mandalinayı ve kalan malzemeyi alın. Bütün malzemeyi 5 dakika buharda karıştırın. Cheesecake'nin tabanını hazırlamak için tüm taban malzemesini bir tencereye alın. Kısık ateşte toz şeker eriyene dek karıştırın. Karışımı küçük boy kalıpların tabanına bastırarak yerleştirin. Üzerine kremayı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 100 derece fırında 20 dakika pişirin. Daha sonra oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirin. Buzdolabına yerleştirip, 2 saat bekletin. Üzeri için mandalinaları dilimlerine ayırıp, zarlarını temizleyin. Gün ışığında 5 saat kurutun. Su ve toz şekeri bir tencereye alıp, 5 dakika kaynatın. Kaynayan şerbete mandalinayı ilave edip, ocaktan alın. Tencerenin kapağını kapatıp, şerbet soğuyana dek dinlendirin. Mandalina dilimlerini süzgeçle şerbetten alın. Cheesecake'leri kalıplardan çıkarın. Üzerine mandalina dilimlerini yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN