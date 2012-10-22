Mandalina Jöleli ve Beyaz Çikolatalı Krem

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Beyaz çikolatalı krem için, mandalina likörü, yumurta sarıları ve toz şekeri bir kaba alıp, bunu da içi su dolu daha geniş bir kabın içine oturtun. Karıştırarak ısıtın ve mikserle kabarana dek çırpın. Daha sonra ocaktan alın. Ayrı bir yerde kremayı çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Krema ve çikolatayı mandalina likörlü karışımın üzerine ekleyip, mikserle çırpın. Ortası delik yuvarlak kalıplara döküp, buzdolabında donana dek bekletin. Mandalina jölesi için yaprak jelatinleri buzlu suda yumuşayana kadar bekletin. Suyunu süzüp kenara alın. Mandalina suyu ve toz şekeri kaynatın. Jelatin ekleyip, tahta kaşıkla karıştırarak soğumasını sağlayın. Beyaz çikolatalı kremi kalıplardan çıkarın. Ortalarına mandalina jölesini pay edin. Buzdolabına yerleştirip, donana dek dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.