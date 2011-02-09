Mango Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mangoların kabuğunu soyup, ortasındaki çekirdeklerini çıkardıktan sonra dilimleyin. Derin bir kaba aldığınız dilimlenmiş mangolara muzu, beyaz şarap veya likörü ilave edip blenderde püre haline getirin. Yeşil ve siyah üzümleri ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkartın. Sonrasında püreye ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımın üzerini örterek buzdolabında yarım saat dinlendirin. Buzdolabından aldığınızda servis kaselerine aktarın. Üzerini kabuğu ayıklanmış badem ve çeşitli meyvelerle süsleyerek servis yapın.