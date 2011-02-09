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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Mango Tatlısı

Mango Tatlısı

Mango Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet olgun mango

Yarım muz

5 dilim konserve ananas (halka şeklinde)

100 gram yeşil üzüm

100 gram siyah üzüm

Yarım çay bardağı ananas suyu

YAPILIŞI

Mangoların kabuğunu soyup, ortasındaki çekirdeklerini çıkardıktan sonra dilimleyin. Derin bir kaba aldığınız dilimlenmiş mangolara muzu, beyaz şarap veya likörü ilave edip blenderde püre haline getirin. Yeşil ve siyah üzümleri ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkartın. Sonrasında püreye ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımın üzerini örterek buzdolabında yarım saat dinlendirin. Buzdolabından aldığınızda servis kaselerine aktarın. Üzerini kabuğu ayıklanmış badem ve çeşitli meyvelerle süsleyerek servis yapın.
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