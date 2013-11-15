Mangolu Mus Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
30 gram beyaz çikolata
4 adet yumurtanın sarısı
125 gram bal
200 ml krema
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı mango püresi
YAPILIŞI
Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir kapta yumurta sarısını köpürene dek çırpıp çikolataya ilave edin. Buzdolabının alt rafında 10 dakika dinlendirin. Bal, krema, yoğurt ve mango püresinisertleşene dek çırpın. Sert haldeki çikolatalı karışıma ekleyin. Yeniden karıştırıp, buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dondurma kaşığı ile toplar çıkarıp, servis tabağına alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.