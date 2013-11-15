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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Mangolu Mus Tarifi

Mangolu Mus Tarifi

Ufak dokunuşlu lezzetlere hayır diyemeyenlerden misiniz? O zaman mangolu mus tarifini deneyin.Tatlıları yerleştireceğiniz minik kaplarla yaptığınız tatlı harika görünecektir. Mangolu mus nasıl yapılır işte püf noktaları...
Mangolu Mus Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

30 gram beyaz çikolata

4 adet yumurtanın sarısı

125 gram bal

200 ml krema

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı mango püresi

YAPILIŞI

Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir kapta yumurta sarısını köpürene dek çırpıp çikolataya ilave edin. Buzdolabının alt rafında 10 dakika dinlendirin. Bal, krema, yoğurt ve mango püresinisertleşene dek çırpın. Sert haldeki çikolatalı karışıma ekleyin. Yeniden karıştırıp, buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dondurma kaşığı ile toplar çıkarıp, servis tabağına alın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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