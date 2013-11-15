Mangolu Mus Tarifi

Ufak dokunuşlu lezzetlere hayır diyemeyenlerden misiniz? O zaman mangolu mus tarifini deneyin.Tatlıları yerleştireceğiniz minik kaplarla yaptığınız tatlı harika görünecektir. Mangolu mus nasıl yapılır işte püf noktaları...

4 Kişilik

Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti