Mayalı Sürpriz Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ilık sütü bir kaba alın. İçine maya, tuz ve toz şekeri ilave edip karıştırın. Ayrı bir kaba unu eleyin ve üzerine sütlü karışımı yavaşça ekleyerek karıştırın. Sıvı yağı da kattıktan sonra tüm malzemeyi yoğurun. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 10 dakika dinlendirin. Çikolatayı küçük parçalar halinde kırın. Hamurdan cevizden büyük parçalar koparın. Avucunuzun içinde açarak, ortasına çikolata koyup kapatın ve yuvarlak şekil verin. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Sürpriz topları, yağlanmış küçük tart kalıplarına yerleştirin veya fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerileri yeterince kızarana kadar pişirin. Tart kalıplarında pişirdiyseniz ılındıktan sonra kalıplardan çıkarıp servis yapın.