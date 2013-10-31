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Meksika Usulü Sıcak Çikolata Tarifi

Sıcak çikolata dediğimize bakmayın içmeyeceksiniz,yiyeceksiniz. Meksika usulü sıcak çikolata tarifi ile hazırlayacağınız tatlı sayesinde çikolata ihtiyacınız en güzel şekilde karşılanacak. Peki Meksika usulü sıcak çikolata nasıl yapılır? İşte tarif...
Meksika Usulü Sıcak Çikolata Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (80 gram) bitter çikolata

4 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı buğday nişastası

1 tatlı kaşığı tarçın

1 litre süt

2 adet çubuk tarçın

2 çorba kaşığı bal

Üzerine:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Tarçın

YAPILIŞI

Toz şeker, kakao, nişasta ve tarçını bir tencereye alıp, karıştırın. Soğuk sütü ekledikten sonra tencereyi ocağa koyun. Çubuk tarçını içine ilave edin ve karıştırarak kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp, çubuk tarçını çıkarın. Bal ve çikolatayı katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Karışımı,üzerlerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde fincanlara paylaştırın.

Krem şantiyi soğuk süt ile çırpın ve donması için buzdolabında yarım saat bekletin. Daha sonra bir sıkma torbasına doldurun ve sıcak çikolatanın üzerine şekil vererek sıkın. Tarçın serperek servis yapın.

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