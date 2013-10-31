Meksika Usulü Sıcak Çikolata Tarifi

Toz şeker, kakao, nişasta ve tarçını bir tencereye alıp, karıştırın. Soğuk sütü ekledikten sonra tencereyi ocağa koyun. Çubuk tarçını içine ilave edin ve karıştırarak kaynatın. Tencereyi ocaktan alıp, çubuk tarçını çıkarın. Bal ve çikolatayı katın ve karıştırarak erimesini sağlayın. Karışımı,üzerlerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde fincanlara paylaştırın.

Krem şantiyi soğuk süt ile çırpın ve donması için buzdolabında yarım saat bekletin. Daha sonra bir sıkma torbasına doldurun ve sıcak çikolatanın üzerine şekil vererek sıkın. Tarçın serperek servis yapın.