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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyve Soslu Kup

Meyve Soslu Kup

Meyve Soslu Kup
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Vanilyalı krema için:

3 çorba kaşığı tepeleme pirinç unu

3 çorba kaşığı tepeleme mısır nişastası

2 çorba kaşığı toz şeker

4 su bardağı süt

1 adet yumurta

50 gram margarin

2 paket vanilya

2 adet muz



Çilek sosu için: 250 gram çilek

3 çorba kaşığı toz şeker



Kivi sosu için: 3 adet kivi

3 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Vanilyalı krema için pirinç ununu ve nişastayı bir tencereye alın. Üzerine toz şeker ekleyin. Pişirme esnasında, topaklaşmaması için karıştırın. Üzerine sütü, iyice çırpılmış yumurtayı ekleyin. Tencereyi ocağa oturtup, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Üzeri göz göz olana dek pişirin. Ateşten alıp, iyice soğutun. Soğuduktan sonra üzerine margarini eritmeden ilave edin. Vanilyayı da ekleyip, mikserle 2 dakika çırpın. Buzdolabında bekletin. Çilek sosu için, çileği toz şekerle blenderde püre haline getirip, bekletin. Kivi sosu için, kivilerin kabuklarını soyup, toz şekerle birlikte püre yapın. Kupların dibine, dilimlenmiş muzları dizin. Üzerine vanilyalı kremayı pay edin. Kremanın üzerine çilek ve kivi sosunu gezdirin. Buzdolabında soğutup servis yapın.
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