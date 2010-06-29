Meyve Salatası

Sofra Tarifi

3 adet portakal 2 çorba kaşığı esmer şeker 8-10 adet karanfil 1 adet elma 1 su bardağı kiraz (vişne, çilek veya ahududu da olabilir) lSüslemek için: Nane yaprağı

YAPILIŞI

İki adet portakalın suyunu sıkın ve sürahiye alın. İçine esmer şeker ve karanfil katıp, karıştırın. Buzdolabında

soğumaya bırakın. Kalan 1 adet portakalın kabuğunu rendeleyin. Portakalı halka şeklinde, elmayı küp şeklinde doğrayın. Kirazın çekirdeklerini çıkarıp, saplarını ayıklayın. Doğranmış portakal ve elma ile karıştırıp buzdolabındaki portakal suyunun içine katın. Tekrar buzdolabında 1-2 saat soğutun. Soğuyan meyve salatasını geniş ağızlı bardaklara pay edin. Nane yaprağı ile süsleyin. Bardakları da içi buz dolu kaselere oturtun ve servis yapın.