Meyveli Cheesecake Tarifi

pudra şekeri ve limon suyuyla karıştırın. Pastayı dolaptan alın ve kalıbı yavaşça çıkarın (kalıbı kolayca çıkarabilmek için, kalıbın etrafında çakmağı 3-4 saniye gezdirerek ısıtın). Bezeleri pastanın kenarına dizin. Ortasına doğranmış meyveleri yerleştirin. Dilimleyerek servis yapın.

Bisküvileri toz haline getirip, yumuşak tereyağı ile karıştırın. Servis tabağına, ortası boş kalıbı koyup, içine bisküvili yağlı karışımı bastırarak yayın. Bir kabın içinde, kremşantiyi soğuk sütle çırpın. Ardından üzerine labne peynirini ve limon suyunu ilave edip, karıştırın. Hazırlamış olduğunuz kremayı kalıbın içine (bisküvilerin üzerine) yerleştirin. Buzdolabında 10 dakika bekletin. Bu arada meyveleri küçük doğrayıp,