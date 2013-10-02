Meyveli Cheesecake Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 paket yulaflı bisküvi
2 çorba kaşığı tereyağı
İçi için: 1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
1 paket labne peyniri
Yarım adet limonun suyu
Üzeri için: 250 gram çilek
2 adet kivi
1 adet elma
1 paket hazır beze
2 çorba kaşığı pudra şekeri
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Bisküvileri toz haline getirip, yumuşak tereyağı ile karıştırın. Servis tabağına, ortası boş kalıbı koyup, içine bisküvili yağlı karışımı bastırarak yayın. Bir kabın içinde, kremşantiyi soğuk sütle çırpın. Ardından üzerine labne peynirini ve limon suyunu ilave edip, karıştırın. Hazırlamış olduğunuz kremayı kalıbın içine (bisküvilerin üzerine) yerleştirin. Buzdolabında 10 dakika bekletin. Bu arada meyveleri küçük doğrayıp,
pudra şekeri ve limon suyuyla karıştırın. Pastayı dolaptan alın ve kalıbı yavaşça çıkarın (kalıbı kolayca çıkarabilmek için, kalıbın etrafında çakmağı 3-4 saniye gezdirerek ısıtın). Bezeleri pastanın kenarına dizin. Ortasına doğranmış meyveleri yerleştirin. Dilimleyerek servis yapın.