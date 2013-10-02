DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Cheesecake Tarifi

Meyveli Cheesecake Tarifi

Meyveli cheesecake tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz.Meyveli cheesecake nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz
Meyveli Cheesecake Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket yulaflı bisküvi

2 çorba kaşığı tereyağı

İçi için: 1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

1 paket labne peyniri

Yarım adet limonun suyu

Üzeri için: 250 gram çilek

2 adet kivi

1 adet elma

1 paket hazır beze

2 çorba kaşığı pudra şekeri

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Bisküvileri toz haline getirip, yumuşak tereyağı ile karıştırın. Servis tabağına, ortası boş kalıbı koyup, içine bisküvili yağlı karışımı bastırarak yayın. Bir kabın içinde, kremşantiyi soğuk sütle çırpın. Ardından üzerine labne peynirini ve limon suyunu ilave edip, karıştırın. Hazırlamış olduğunuz kremayı kalıbın içine (bisküvilerin üzerine) yerleştirin. Buzdolabında 10 dakika bekletin. Bu arada meyveleri küçük doğrayıp,
pudra şekeri ve limon suyuyla karıştırın. Pastayı dolaptan alın ve kalıbı yavaşça çıkarın (kalıbı kolayca çıkarabilmek için, kalıbın etrafında çakmağı 3-4 saniye gezdirerek ısıtın). Bezeleri pastanın kenarına dizin. Ortasına doğranmış meyveleri yerleştirin. Dilimleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN