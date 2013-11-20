Meyveli Çikolatalı Mus Tarifi

Yumurta aklarını ve şekeri bir çırpma kabına koyun ve sıcak su dolu bir kabın içine oturtarak benmari usulü hafifçe ısıtın. Daha sonra sıcak sudan alıp kar haline gelinceye kadar kuvvetlice çırpın. Diğer taraftan bir buçuk çay bardağı sıcak suda damla çikolatayı da eritin. Üstüne tereyağını ekleyip sos hazırlayın. Sos ılındıktan sonra yumurta aklarına ekleyin. Karışıma yumurta sarılarını ve portakal suyunu da katın.

Bu işlemi akları çöktürmeden bir tahta kaşık yardımı ile alttan yukarı doğru yapın. Hazırladığınız karışımı küçük kadeh ya da kuplara paylaştırıp buzdolabında 2-3 saat bekletin. Meyveleri arzunuza göre doğrayıp musları süsleyerek servis yapın.