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Meyveli Çikolatalı Mus Tarifi

Ufak dokunuşlu lezzetlere hayır diyemeyenlerden misiniz? O zaman meyveli çikolatalı mus tarifini deneyin.Tatlıları yerleştireceğiniz minik kaplarla yaptığınız tatlı harika görünecektir. Meyveli çikolatalı mus nasıl yapılır işte püf noktaları...
Meyveli Çikolatalı Mus Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı toz şeker

Bir buçuk çay bardağı sıcak su

1 su bardağı damla çikolata

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

4 çorba kaşığı portakal suyu

2 adet yumurtanın sarısı



Üzeri için:

4-5 adet çilek

1 adet muz

8-10 adet böğürtlen

YAPILIŞI

Yumurta aklarını ve şekeri bir çırpma kabına koyun ve sıcak su dolu bir kabın içine oturtarak benmari usulü hafifçe ısıtın. Daha sonra sıcak sudan alıp kar haline gelinceye kadar kuvvetlice çırpın. Diğer taraftan bir buçuk çay bardağı sıcak suda damla çikolatayı da eritin. Üstüne tereyağını ekleyip sos hazırlayın. Sos ılındıktan sonra yumurta aklarına ekleyin. Karışıma yumurta sarılarını ve portakal suyunu da katın.
Bu işlemi akları çöktürmeden bir tahta kaşık yardımı ile alttan yukarı doğru yapın. Hazırladığınız karışımı küçük kadeh ya da kuplara paylaştırıp buzdolabında 2-3 saat bekletin. Meyveleri arzunuza göre doğrayıp musları süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yumurta akı ve tozşekeri benmari usulü sıcak suda ısıtmak, malzemelerin birbirine daha iyi kaynaşmasını ve homojenize olmasını sağlar.
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