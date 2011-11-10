Meyveli Çikolatalı Pastacıklar

Sofra Tarifi

3 adet yumurta 6 çorba kaşığı toz şeker 3 çorba kaşığı kakao Bir buçuk su bardağı un 2 çorba kaşığı toz badem 1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu Kreması için: 1 paket krem şanti 1 su bardağı süt 2 çorba kaşığı kakao 1 paket bitter çikolata (80 gram) İçi için: Birer adet kivi, muz ve elma 10-12 adet çilek Süslemek için: 10-15 adet çilek ya da frambuaz

YAPILIŞI

Bir tencereye yarıya kadar su doldurun ve kaynamaya başlayınca ocaktan alıp içine cam bir kap yerleştirin. Bu kabın içine yumurtaları ve şekeri koyup mikserle 5 dakika çırpın. Kabı sudan çıkartıp içine un, kakao, toz badem ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave ederek çırpmaya devam edin. Bir fırın tepsine yağlı kağıt serin ve hazırladığınız karışımdan ikişer çorba kaşığı alıp parçalar halinde tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 13 dakika pişirin. Kreması için, krem şanti, kakao ve soğuk sütü karıştırın. Mikserin önce yavaş sonra hızlı devri ile koyulaşana kadar çırpın ve bir krema sıkacağına doldurun. Tüm meyveleri küçük doğrayıp, karıştırın. Çikolatayı benmari usulü eritip, kurabiyelerin düz yüzeylerine sürün. Hazırladığınız kremadan kurabiyelerin yarısının üzerine sıkın. Kremanın üzerine de bir çorba kaşığı meyveli malzemeden döküp üstüne tekrar bir kurabiye kapatın. Üzerini çilek ya da frambuazla süsleyin.