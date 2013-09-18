DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Çikolatalı Toplar Tarifi

Meyveli Çikolatalı Toplar Tarifi

Meyveli çikolatalı toplar tarifi ile leziz bir tatlı elde edebilirsiniz. Meyveli çikolatalı toplar nasıl yapılır?
Meyveli Çikolatalı Toplar Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1'er adet elma ve muz

1 adet çikolatalı gofret

1 paket pötibör bisküvi

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

Yarım çay bardağı süt

1 çorba kaşığı kakao

1 paket (80 gram) bitter çikolata

1 çorba kaşığı tereyağı



Üzeri için:

Krema ve çikolatalı sos


YAPILIŞI

Bir kaba elma, muz ve gofreti rendeleyin. Toz haline getirdiğiniz bisküvileri ilave edin. Ardından dövülmüş ceviz, süt ve kakaoyu ekleyin. Bitter çikolata ve tereyağını ayrı bir kapta benmari usulü eritin. Meyveli, kakaolu malzemeden ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Hazırladığınız topları benmari usulü erittiğiniz malzemeye batırıp düz bir tabağa dizin. Buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Krema ve çikolatalı sos ile servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kruvasan Tarifi
Kruvasan Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN