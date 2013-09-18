Meyveli çikolatalı toplar tarifi ile leziz bir tatlı elde edebilirsiniz. Meyveli çikolatalı toplar nasıl yapılır?
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
1'er adet elma ve muz
1 adet çikolatalı gofret
1 paket pötibör bisküvi
1 çay bardağı dövülmüş ceviz
Yarım çay bardağı süt
1 çorba kaşığı kakao
1 paket (80 gram) bitter çikolata
1 çorba kaşığı tereyağı
Üzeri için:
Krema ve çikolatalı sos
YAPILIŞI
Bir kaba elma, muz ve gofreti rendeleyin. Toz haline getirdiğiniz bisküvileri ilave edin. Ardından dövülmüş ceviz, süt ve kakaoyu ekleyin. Bitter çikolata ve tereyağını ayrı bir kapta benmari usulü eritin. Meyveli, kakaolu malzemeden ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Hazırladığınız topları benmari usulü erittiğiniz malzemeye batırıp düz bir tabağa dizin. Buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Krema ve çikolatalı sos ile servis yapın.