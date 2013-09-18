Meyveli Çikolatalı Toplar Tarifi

Bir kaba elma, muz ve gofreti rendeleyin. Toz haline getirdiğiniz bisküvileri ilave edin. Ardından dövülmüş ceviz, süt ve kakaoyu ekleyin. Bitter çikolata ve tereyağını ayrı bir kapta benmari usulü eritin. Meyveli, kakaolu malzemeden ceviz büyüklüğünde toplar yapın. Hazırladığınız topları benmari usulü erittiğiniz malzemeye batırıp düz bir tabağa dizin. Buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Krema ve çikolatalı sos ile servis yapın.