Meyveli İrmik Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
İRMİKLİ MUHALLEBİ İÇİN:
1 litre süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
ÜZERİ İÇİN:
2-3 adet küp doğranmış şeftali
1 adet küp doğranmış muz
8-10 adet frambuaz
10-15 adet yaban mersini
1.5 su bardağı
3 çorba kaşığı su
2 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1.5 çorba kaşığı mısır nişastası
YAPILIŞI
İrmikli muhallebi için vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp karıştırın. Ocağa oturtup kaynaya kadar orta ateşte pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Geniş bir cam kabı hafifçe ıslatın. Muhallebiyi içine döküp üzerini düzeltin. Diğer taraftan meyveli kat için derin bir tencerede 1.5 su bardağı su ve şekeri kaynatın. Şeftali ve muzu küp doğrayıp diğer meyvelerle beraber şekerli suya ekleyin. 2 dakika bekledikten sonra vanilya ekleyin. Bir kase içinde 3 çorba kaşığı su ile nişastayı açın. En son nişastayı tencereye ekleyip kıvam alana kadar pişirin. İrmikli muhallebinin üzerine meyveli karışımı dökün. İyice soğuttuktan sonra dilediğiniz şekilde dilimleyerek servis yapın