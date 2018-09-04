Meyveli İrmik Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İrmikli muhallebi için vanilya hariç tüm malzemeyi bir tencereye alıp karıştırın. Ocağa oturtup kaynaya kadar orta ateşte pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Geniş bir cam kabı hafifçe ıslatın. Muhallebiyi içine döküp üzerini düzeltin. Diğer taraftan meyveli kat için derin bir tencerede 1.5 su bardağı su ve şekeri kaynatın. Şeftali ve muzu küp doğrayıp diğer meyvelerle beraber şekerli suya ekleyin. 2 dakika bekledikten sonra vanilya ekleyin. Bir kase içinde 3 çorba kaşığı su ile nişastayı açın. En son nişastayı tencereye ekleyip kıvam alana kadar pişirin. İrmikli muhallebinin üzerine meyveli karışımı dökün. İyice soğuttuktan sonra dilediğiniz şekilde dilimleyerek servis yapın