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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Jöle

Meyveli Jöle

Meyveli Jöle
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı sıcak su

1 paket muzlu jöle

2 su bardağı soğuk su

1 adet elma

1 adet muz

1 adet portakal

2-3 yaprak nane

YAPILIŞI

Önce elma, muz ve portakalı soyup küp doğrayın ve bir kapta karıştırın. Sıcak suda jöleyi eritip üzerine soğuk suyu karıştırarak ilave edin. Küçük derin kaplara birer parmak kalınlığında ılık jöleden dökün. Buzlukta bir kaç dakikalığına dondurun. Çıkarıp doğranmış meyveleri pay ederek kaplara koyun. Üzerlerine kalan jöleyi dökün. Tekrar buzluğa koyup 2-4 saat dondurun. Buzluktan çıkardıktan sonra kapları sıcak suya daldırıp çıkarın (eğer sıcak su kullanılmadan kalıptan çıkarılmaya çalışılırsa jöle parçalanır). Servis tabağına ters çevirip meyveli jölenin kaplardan ayrılmasını sağlayın. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
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