Meyveli Jöle Tarifi

Suyu kaynatın. Jöleyi sıcak suya ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra üzerine iki buçuk çay bardağı soğuk su ilave edip, bir süre daha karıştırın. Kase ve fincanların içlerini hafifçe ıslatın. Her birinin dibine doğranmış meyveleri yerleştirin. Üzerlerine jöle dökün. Buzdolabında donana kadar bekletin. Dolaptan aldıktan sonra bir süre daha bekletin ve yuvarlak bir servis tabağının ortasına kasedeki jöleyi, kenarlarına da fincanlardaki jöleleri ters çevirip dizin. Aralarındaki boşlukları meyvelerle süsleyin.

Afiyet olsun ..