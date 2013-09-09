Meyveli Jöle Tarifi

2 çay bardağı sıcak su
İki buçuk çay bardağı soğuk su
10 adet çilek, 2 adet muz
1 adet elma, 1 adet portakal
1 komposto kasesi ve 5 kahve fincanı
Süslemek için ;
Taze meyve
Suyu kaynatın. Jöleyi sıcak suya ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra üzerine iki buçuk çay bardağı soğuk su ilave edip, bir süre daha karıştırın. Kase ve fincanların içlerini hafifçe ıslatın. Her birinin dibine doğranmış meyveleri yerleştirin. Üzerlerine jöle dökün. Buzdolabında donana kadar bekletin. Dolaptan aldıktan sonra bir süre daha bekletin ve yuvarlak bir servis tabağının ortasına kasedeki jöleyi, kenarlarına da fincanlardaki jöleleri ters çevirip dizin. Aralarındaki boşlukları meyvelerle süsleyin.
Afiyet olsun ..