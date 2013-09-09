DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Jöle Tarifi

Meyveli Jöle Tarifi

Meyveli jöle tarifi.. Enfes tadıyla meyveli jöle tarifi nasıl yapılır?
Meyveli Jöle Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çay bardağı sıcak su

İki buçuk çay bardağı soğuk su

10 adet çilek, 2 adet muz

1 adet elma, 1 adet portakal

1 komposto kasesi ve 5 kahve fincanı

Süslemek için ;



Taze meyve


YAPILIŞI

Suyu kaynatın. Jöleyi sıcak suya ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Eridikten sonra üzerine iki buçuk çay bardağı soğuk su ilave edip, bir süre daha karıştırın. Kase ve fincanların içlerini hafifçe ıslatın. Her birinin dibine doğranmış meyveleri yerleştirin. Üzerlerine jöle dökün. Buzdolabında donana kadar bekletin. Dolaptan aldıktan sonra bir süre daha bekletin ve yuvarlak bir servis tabağının ortasına kasedeki jöleyi, kenarlarına da fincanlardaki jöleleri ters çevirip dizin. Aralarındaki boşlukları meyvelerle süsleyin.

Afiyet olsun ..

Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN