Meyveli Jölecikler Tarifi

Muz, kivi ve elmanın kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Renklerinin kararmaması için üzerlerine limon suyu gezdirin. Narı ayıklayarak tanelerine ayırın. 1 paket çilekli toz jöleyi cam bir kaba alıp üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Karıştırarak jöleyi eritin ve kalıplara 2'şer çorba kaşığı doldurun. Buzlukta 5 dakika kadar bekletin. Kalıbı buzluktan çıkarıp, doğranmış meyveleri ve nar tanelerini kalıptaki jölenin üzerine paylaştırın. Kalıbı buzlukta 2-3 saat bekletin. Kolay çıkması için kalıbı sıcak suya daldırıp çıkartın. Servis tabağına alıp soğuk olarak servis yapın.