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Meyveli Jölecikler Tarifi

Meyveli jölecikler tarifi.. Enfes tadıyla meyveli jölecikler tarifi nasıl yapılır?
Meyveli Jölecikler Tarifi
  • 6 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet muz

2 adet kivi

1 adet nar

1 adet elma

1 adet limonun suyu

1 paket çilekli toz jöle

2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Muz, kivi ve elmanın kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Renklerinin kararmaması için üzerlerine limon suyu gezdirin. Narı ayıklayarak tanelerine ayırın. 1 paket çilekli toz jöleyi cam bir kaba alıp üzerine 2 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Karıştırarak jöleyi eritin ve kalıplara 2'şer çorba kaşığı doldurun. Buzlukta 5 dakika kadar bekletin. Kalıbı buzluktan çıkarıp, doğranmış meyveleri ve nar tanelerini kalıptaki jölenin üzerine paylaştırın. Kalıbı buzlukta 2-3 saat bekletin. Kolay çıkması için kalıbı sıcak suya daldırıp çıkartın. Servis tabağına alıp soğuk olarak servis yapın.

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