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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Jöleli Pasta

Meyveli Jöleli Pasta

Meyveli Jöleli Pasta
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket limonlu jöle

2 adet muz

Yarım kg çilek

YAPILIŞI

Jöleyi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Çukur bir kaseye bir kepçe jöle döküp, buzlukta 15 dakika dondurun. Buzluktan çıkarıp üzerine dilimlenmiş muzu yerleştirin. Muzların üzerini örtecek kadar jöle dökün. Tekrar buzlukta 15 dakika dondurun. Buzluktan çıkarıp üzerine temizlenmiş çilekleri yerleştirin. Çilekleri örtecek kadar jöle dökün. Bu sıralamayı kaseniz dolana dek tekrarlayın ve her seferinde buzlukta 15 dakika dondurun. Ardından kalan jöleyi de döküp, buzlukta 2 saat kadar dondurun. Kaseyi buzluktan çıkarıp, içi sıcak su dolu başka bir kaba, bir kez batırıp çıkarın. Jöleniz kasede kıpırdamaya başlayınca, servis tabağına ters çevirerek jöleli pastayı çıkarın. Dilimleyerek servis yapın.
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