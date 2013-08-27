Meyveli Krep Tarifi

Frambuaz sos için, yarım çay bardağı suyu, tozşekeri ve frambuazları bir tencereye aktarın. Şeker eriyip, su azalana dek pişirin. Tencereyi ateşin üzerinden alıp, sosu soğutun. Ardından blenderden geçirip, bir kenarda bekletin. Krep hamuru için gerekli tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Süzgeçten geçirin. Hafifçe yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya yarım kepçe dolusu krep hamurundan dökün. Tavayı hafifçe sallayarak, sıvı hamurun tavanın her yerine eşit olarak dağılmasını sağlayın. Arkalı önlü pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde bitirin. Krepleri bir kenarda bekletin. Dilediğiniz meyveleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bir kabın içine koyun. Dilediğiniz miktarda frambuaz sostan meyvelerin üzerine döküp, harmanlayın. Krep hamurunun yarısına meyveli harçtan koyun. Diğer yarısını meyvelerin üzerine kapatın. Servis tabağına yerleştirin. Yanına bir top dondurma koyun. Üzerine tarçın serpin. Nane yaprağı ile süsleyin. Diğer krebi de aynı şekilde hazırlayın. Servis yapın.