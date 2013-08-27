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Meyveli Krep Tarifi

Sabah kahvaltısında kreplerinizin tadını daha tatlı yapmak istiyorsanız en iyi tarif meyveli krep tarifi... İki tavayla daha hızlı pişirebileceğiniz meyveli krep nasıl yapılır?
Meyveli Krep Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için:

3 çorba kaşığı un

3/4 su bardağı süt

Bir buçuk çorba kaşığı tozşeker

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı



İçine:

200 gram çeşitli meyve (şeftali, çilek, frambuaz, böğürtlen)

2 top vanilyalı dondurma

Toz tarçın



Frambuaz sos için:

200 gram frambuaz

Yarım çay bardağı tozşeker

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Frambuaz sos için, yarım çay bardağı suyu, tozşekeri ve frambuazları bir tencereye aktarın. Şeker eriyip, su azalana dek pişirin. Tencereyi ateşin üzerinden alıp, sosu soğutun. Ardından blenderden geçirip, bir kenarda bekletin. Krep hamuru için gerekli tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Süzgeçten geçirin. Hafifçe yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya yarım kepçe dolusu krep hamurundan dökün. Tavayı hafifçe sallayarak, sıvı hamurun tavanın her yerine eşit olarak dağılmasını sağlayın. Arkalı önlü pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde bitirin. Krepleri bir kenarda bekletin. Dilediğiniz meyveleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bir kabın içine koyun. Dilediğiniz miktarda frambuaz sostan meyvelerin üzerine döküp, harmanlayın. Krep hamurunun yarısına meyveli harçtan koyun. Diğer yarısını meyvelerin üzerine kapatın. Servis tabağına yerleştirin. Yanına bir top dondurma koyun. Üzerine tarçın serpin. Nane yaprağı ile süsleyin. Diğer krebi de aynı şekilde hazırlayın. Servis yapın.
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