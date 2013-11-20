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Meyveli Krep Tarifi

Sabah kahvaltısında kreplerinizin tadını daha tatlı yapmak istiyorsanız en iyi tarif meyveli krep tarifi... İki tavayla daha hızlı pişirebileceğiniz meyveli krep nasıl yapılır?
Meyveli Krep Tarifi
  • 8 Adet
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

4 çorba kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

1 paket vanilya

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı tepeleme un



İç malzemesi için:

6 adet çilek

1 adet muz

1 adet elma

1 kahve fincanı dondurulmuş böğürtlen

2 çorba kaşığı pudra şekeri

Yarım limonun suyu



Üzeri için:

Pudra şekeri

çilek


YAPILIŞI

Öncelikle iç malzemesi için çilek ve muzu küp şeklinde doğrayıp, bir kaseye alın. Kabuğu soyulup çekirdeği çıkarılmış elmayı da küp doğrayıp, kaseye ilave edin. Böğürtlen, pudra şekeri ve limon suyunu da ekleyip, bu şekilde 15 dakika bekletin. Krep hamuru için çırpma kabında yumurta ve toz şekeri çırpıcı ile çırpın. Süt, eritilmiş tereyağı ve tuzu ilave edip, çırpmaya devam edin. Vanilya, rendelenmiş limon kabuğu ve unu kattıktan sonra tüm malzemeyi tekrar çırpın. Krep hamurunu 15 dakika dinlendirin.

Daha sonra 1 kepçe alıp, Krep tavasına boşaltın. Tavayı sağa sola sallayarak hamurun yayılmasını sağlayın. Orta ateşte krepin her iki tarafını da pişirin ve tabağa alın. Krep hamuru bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız iç malzemeyi kreplerin içine paylaştırın ve rulo şeklinde sarın. Üçer parmak aralıklarla kesin ve servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpin ve çilekle süsleyip, servis yapın.

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