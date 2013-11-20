Meyveli Krep Tarifi

Öncelikle iç malzemesi için çilek ve muzu küp şeklinde doğrayıp, bir kaseye alın. Kabuğu soyulup çekirdeği çıkarılmış elmayı da küp doğrayıp, kaseye ilave edin. Böğürtlen, pudra şekeri ve limon suyunu da ekleyip, bu şekilde 15 dakika bekletin. Krep hamuru için çırpma kabında yumurta ve toz şekeri çırpıcı ile çırpın. Süt, eritilmiş tereyağı ve tuzu ilave edip, çırpmaya devam edin. Vanilya, rendelenmiş limon kabuğu ve unu kattıktan sonra tüm malzemeyi tekrar çırpın. Krep hamurunu 15 dakika dinlendirin.

Daha sonra 1 kepçe alıp, Krep tavasına boşaltın. Tavayı sağa sola sallayarak hamurun yayılmasını sağlayın. Orta ateşte krepin her iki tarafını da pişirin ve tabağa alın. Krep hamuru bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız iç malzemeyi kreplerin içine paylaştırın ve rulo şeklinde sarın. Üçer parmak aralıklarla kesin ve servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serpin ve çilekle süsleyip, servis yapın.