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Meyveli Paluze Tarifi

Meyveli paluze tarifi yemekten sonra yenebilecek tatlılar arasında. Hafif tadıyla şerbet sevmeyenlerin gözdesi olacak. Meyveli paluze nasıl yapılır gelin görelim.
Meyveli Paluze Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı küp

doğranmış kuru kayısı

Yarım çay bardağı küp

doğranmış kuru incir

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yeteri kadar su

10 adet hurma

1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım nar, 1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzümü ayrı kaplara alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek bekletin ve süzün. Hurmayı küçük küp şeklinde doğrayın. 5 su bardağı su, toz şeker ve nişastayı bir tencereye alıp, iyice çırpın. Ocağa oturtup, üzerine kayısı, incir, üzüm, hurma ve ceviz ekleyin. Ağır ateşte, sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirin.Daha sonra ocağı iyice kısıp, saydamlaşana dek 5 dakika daha karıştırarak pişirin. Tatlıyı kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabına aktarıp, soğutun. Üzerine tarçın ve nar taneleri serperek servis yapın.

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