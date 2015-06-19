Meyveli Paluze Tarifi

Kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzümü ayrı kaplara alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip, yumuşayana dek bekletin ve süzün. Hurmayı küçük küp şeklinde doğrayın. 5 su bardağı su, toz şeker ve nişastayı bir tencereye alıp, iyice çırpın. Ocağa oturtup, üzerine kayısı, incir, üzüm, hurma ve ceviz ekleyin. Ağır ateşte, sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirin.Daha sonra ocağı iyice kısıp, saydamlaşana dek 5 dakika daha karıştırarak pişirin. Tatlıyı kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabına aktarıp, soğutun. Üzerine tarçın ve nar taneleri serperek servis yapın.