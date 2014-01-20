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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Pavola

Meyveli Pavola

Meyveli Pavola
  • 18 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pavola (Beze) için:

4 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı mısır unu

1 çorba kaşığı vanilya

1 çorba kaşığı elma sirkesi

Vanilya kreması için:

1 adet çubuk vanilya

1 su bardağı krema

2 çorba kaşığı krem şanti

Süslemek için:

Taze passion fruit

YAPILIŞI

Pavola için yumurta akını toz şekerle birlikte mikserle iyice çırpın. Mısır unu, vanilya ve elma sirkesini ekleyip yoğun bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Karışımı sıkma torbasına alın. Fırın tepsisine folyo yayın. Ceviz büyüklüğünde parçaları aralıklarla folyonun üzerine sıkın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Vanilya kreması için çubuk vanilyayı blendırda toz hale getirin. Krema ve şantiyle birlikte yüksek devirli mikserle 3-4 dakika çırpın. Pavolaları servis tabağına alın Üzerlerine vanilya kremasını kaşıkla şekillendirerek koyun. Kremanın üzerine robotton geçirilmiş passion fruit döküp servis yapın.


PÜF NOKTASI

Passion fruit: Avustralya’ya özgü bir meyve. Onun yerine çilek ya da portakal kullanabilirsiniz.
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