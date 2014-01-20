Meyveli Pavola

Pavola için yumurta akını toz şekerle birlikte mikserle iyice çırpın. Mısır unu, vanilya ve elma sirkesini ekleyip yoğun bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Karışımı sıkma torbasına alın. Fırın tepsisine folyo yayın. Ceviz büyüklüğünde parçaları aralıklarla folyonun üzerine sıkın. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 45 dakika pişirin. Fırından çıkartıp soğumaya bırakın. Vanilya kreması için çubuk vanilyayı blendırda toz hale getirin. Krema ve şantiyle birlikte yüksek devirli mikserle 3-4 dakika çırpın. Pavolaları servis tabağına alın Üzerlerine vanilya kremasını kaşıkla şekillendirerek koyun. Kremanın üzerine robotton geçirilmiş passion fruit döküp servis yapın.



