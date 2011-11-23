Meyveli Serinlik

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı süt
1 paket krem şanti
1 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 adet kivi
1 adet avokado
1 küçük kase çilek
1 adet hindistan cevizi
Bisküvi çeşitleri
1 paket bitter çikolata
YAPILIŞI
Yarım su bardağı soğuk sütle, krem şantiyi iyice çırpın. Süzme yoğurdu ilave edip, karıştırın. Meyveleri dilediğiniz şekilde doğrayın. Arzu ettiğiniz kapların içine bir kat meyve, bir kat krema olacak şekilde yerleştirin (kup ya da servis tabağı kullanabilirsiniz). İstediğiniz çeşitte bisküvi ya da gofretle süsleyin. En üste benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı gezdirin. Dilerseniz bir süre buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çikolatayı eritmek için genellikle benmari usulü kullanılır.
Fakat şu yöntem de son derece pratiktir.Bir cezveye 1 çorba kaşığı
dolusu su ve 1 paket bitter çikolata
koyup, orta ateşte eritin.