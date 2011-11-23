Meyveli Serinlik

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yarım su bardağı soğuk sütle, krem şantiyi iyice çırpın. Süzme yoğurdu ilave edip, karıştırın. Meyveleri dilediğiniz şekilde doğrayın. Arzu ettiğiniz kapların içine bir kat meyve, bir kat krema olacak şekilde yerleştirin (kup ya da servis tabağı kullanabilirsiniz). İstediğiniz çeşitte bisküvi ya da gofretle süsleyin. En üste benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı gezdirin. Dilerseniz bir süre buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.