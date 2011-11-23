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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Serinlik

Meyveli Serinlik

Meyveli Serinlik
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı süt

1 paket krem şanti

1 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 adet kivi

1 adet avokado

1 küçük kase çilek

1 adet hindistan cevizi

Bisküvi çeşitleri

1 paket bitter çikolata

YAPILIŞI

Yarım su bardağı soğuk sütle, krem şantiyi iyice çırpın. Süzme yoğurdu ilave edip, karıştırın. Meyveleri dilediğiniz şekilde doğrayın. Arzu ettiğiniz kapların içine bir kat meyve, bir kat krema olacak şekilde yerleştirin (kup ya da servis tabağı kullanabilirsiniz). İstediğiniz çeşitte bisküvi ya da gofretle süsleyin. En üste benmari usulü eritilmiş bitter çikolatayı gezdirin. Dilerseniz bir süre buzdolabında beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çikolatayı eritmek için genellikle benmari usulü kullanılır. Fakat şu yöntem de son derece pratiktir.Bir cezveye 1 çorba kaşığı dolusu su ve 1 paket bitter çikolata koyup, orta ateşte eritin.
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