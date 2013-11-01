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Meyveli Strudel Tarifi

Turta sevenlere meyveli strudel tarifi... Çayınızın yanına lezzet katacak meyveli strudel nasıl yapılır?
Meyveli Strudel Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ekmek hamuru

75 gram oda sıcaklığında tereyağı

75 gram oda sıcaklığında margarin

2-3 çorba kaşığı un



İçi için:

1 adet ayva

2 adet elma

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

50 gram kurutulmuş yaban mersini

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

1 kahve fincanı dondurulmuş vişne

150 gram kabuksuz badem (iri kıyılmış)

1'er çay kaşığı tarçın ve vanilya



Üzerine:

Pudra şekeri ve kuru meyve

YAPILIŞI

Ekmek hamuruna içine tereyağı, margarin ve un katın. İyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve buzdolabında bir gece bekletin.

İçi için küp şeklinde doğranmış ayva ve elmayı tereyağında toz şekerle birlikte soteleyin. İçine yaban mersini, kuş üzümü, suyu alınmış vişne, badem, tarçın, vanilya katın ve suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin. Daha sonra soğumaya bırakın.

Bir gece buzdolabında beklettiğiniz hamura un serperek, baton kek kalıbı uzunluğunda incelterek açın. İç harcı hamurun üzerine yayın ve rulo yapın. Yağlanmış baton kek kalıbına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın, pudra şekeri serpip, kuru meyvelerle süsleyin.

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