Meyveli Strudel Tarifi

Ekmek hamuruna içine tereyağı, margarin ve un katın. İyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini nemli bir bezle örtün ve buzdolabında bir gece bekletin.

İçi için küp şeklinde doğranmış ayva ve elmayı tereyağında toz şekerle birlikte soteleyin. İçine yaban mersini, kuş üzümü, suyu alınmış vişne, badem, tarçın, vanilya katın ve suyunu çekene kadar sotelemeye devam edin. Daha sonra soğumaya bırakın.

Bir gece buzdolabında beklettiğiniz hamura un serperek, baton kek kalıbı uzunluğunda incelterek açın. İç harcı hamurun üzerine yayın ve rulo yapın. Yağlanmış baton kek kalıbına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra kalıptan çıkarın, pudra şekeri serpip, kuru meyvelerle süsleyin.