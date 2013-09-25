Meyveli Supangle Tarifi

Elmayı ve muzu rendeleyip çukur bir kaba alın. Üzerine ufaladığınız bisküvileri ve cevizi ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle şekil verin. Servis tabağına veya kuplara yerleştirin. Supangleyi sütle karıştırarak, paketin üzerindeki tarife göre pişirin. Ocaktan almaya yakın, içine margarini ekleyin. Ilındıktan sonra kuplara veya tabaklara paylaştırın. Gofret, fıstık, badem ve kiraz şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.