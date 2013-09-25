DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Supangle Tarifi

Meyveli Supangle Tarifi

Türk mutfağına özgü supangleyi daha da tatlı yapmak için en iyi tarif... Meyveli supangle tarifi. İstediğiniz meyveyle hazırlayabileceğiniz meyveli supangle nasıl yapılır?
Meyveli Supangle Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet muz

1 adet elma

Bir buçuk paket pötibör bisküvi

1 su bardağı ceviz içi

1 paket hazır supangle

İki buçuk su bardağı süt

2 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı



Süslemek için:

4 adet kakaolu gofret

2 çorba kaşığı toz antep fıstığı

2 çorba kaşığı kıyılmış badem

4 adet kiraz şekerlemesi

YAPILIŞI

Elmayı ve muzu rendeleyip çukur bir kaba alın. Üzerine ufaladığınız bisküvileri ve cevizi ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle şekil verin. Servis tabağına veya kuplara yerleştirin. Supangleyi sütle karıştırarak, paketin üzerindeki tarife göre pişirin. Ocaktan almaya yakın, içine margarini ekleyin. Ilındıktan sonra kuplara veya tabaklara paylaştırın. Gofret, fıstık, badem ve kiraz şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kruvasan Tarifi
Kruvasan Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN