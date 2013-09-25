Meyveli Supangle Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet muz
1 adet elma
Bir buçuk paket pötibör bisküvi
1 su bardağı ceviz içi
1 paket hazır supangle
İki buçuk su bardağı süt
2 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı
Süslemek için:
4 adet kakaolu gofret
2 çorba kaşığı toz antep fıstığı
2 çorba kaşığı kıyılmış badem
4 adet kiraz şekerlemesi
YAPILIŞI
Elmayı ve muzu rendeleyip çukur bir kaba alın. Üzerine ufaladığınız bisküvileri ve cevizi ekleyip karıştırın. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle şekil verin. Servis tabağına veya kuplara yerleştirin. Supangleyi sütle karıştırarak, paketin üzerindeki tarife göre pişirin. Ocaktan almaya yakın, içine margarini ekleyin. Ilındıktan sonra kuplara veya tabaklara paylaştırın. Gofret, fıstık, badem ve kiraz şekerlemesi ile süsleyerek servis yapın.