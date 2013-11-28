Meyveli Ve Müslili Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram kiraz
4 adet kayısı
1 dilim kavun
4 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı bal
Üzerine:
4 tatlı kaşığı müsli
1 tatlı kaşığı temizlenmiş ay çekirdeği
YAPILIŞI
Kiraz, küp şeklinde doğranmış kayısı ve kavunu kuplara paylaştırın. Bir kapta süzme yoğurt, yoğurt ve balı
karıştırıp, meyvelerin üzerine birer çorba kaşığı gezdirin. En üste de birer tatlı kaşığı müsli koyun ve ay çekirdeğini paylaştırın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.