Meyveli Ve Müslili Tatlı

karıştırıp, meyvelerin üzerine birer çorba kaşığı gezdirin. En üste de birer tatlı kaşığı müsli koyun ve ay çekirdeğini paylaştırın. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.

Kiraz, küp şeklinde doğranmış kayısı ve kavunu kuplara paylaştırın. Bir kapta süzme yoğurt, yoğurt ve balı