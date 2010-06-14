Meyveli Bisküvi Topları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1.Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, un, nişasta ve sütü bir tencereye koyup koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın.

2.Diğer taraftan bir tavada 4 çorba kaşığı tereyağını eritin. Üzerine toz şeker ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Şeker eriyinceye kadar ocakta bekletin. Suyu ekleyip ocaktan alın. Sürekli karıştırarak ılıtın. Yumurtayı ekleyin. Daha sonra içine kıyılmış bisküvileri ilave edin. Elinizle macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Avucunuzda yuvarlayıp çanaklar yapın. Dolapta 1 saat bekletin.

3.Hazırladığınız kremayı bir sıkma torbasına alın ve bisküvi çanaklarına paylaştırın. Dilimlenmiş meyve ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.