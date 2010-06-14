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Meyveli Bisküvi Topları

Meyveli Bisküvi Topları
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 paket pötibör bisküvi

4 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk su bardağı

toz şeker

6 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı soğuk su

1 adet yumurta

Kreması için:

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı mısır

nişastası

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı tereyağı

1 paket vanilya



Üzeri için:

1 adet kivi

10 adet çilek

Nane yaprakları

YAPILIŞI

1.Öncelikle kremayı hazırlayın. Bunun için, un, nişasta ve sütü bir tencereye koyup koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Karıştırıp soğumaya bırakın.
2.Diğer taraftan bir tavada 4 çorba kaşığı tereyağını eritin. Üzerine toz şeker ve kakaoyu ekleyip karıştırın. Şeker eriyinceye kadar ocakta bekletin. Suyu ekleyip ocaktan alın. Sürekli karıştırarak ılıtın. Yumurtayı ekleyin. Daha sonra içine kıyılmış bisküvileri ilave edin. Elinizle macun kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Avucunuzda yuvarlayıp çanaklar yapın. Dolapta 1 saat bekletin.
3.Hazırladığınız kremayı bir sıkma torbasına alın ve bisküvi çanaklarına paylaştırın. Dilimlenmiş meyve ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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