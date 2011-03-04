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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Meyveli Jöle

Meyveli Jöle

Meyveli Jöle
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket limon jölesi

10'ar adet çilek, böğürtlen ve

vişne, 1 adet muz

2 parçalı hazır kekin tek parçası

YAPILIŞI

Jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Meyveleri yıkayıp süzün. Muzu dilimleyin. Orta büyüklükte bir cam kaseyi ıslatın. Meyveleri içine atıp üzerine jöleyi boşaltın ve karıştırın. Jöle oda sıcaklığında donduğu zaman keki kabın büyüklüğüne göre kesip meyveli karışımın üzerine kapatın. Bir gece buzdolabında bekletin. Servis yaparken kaseyi sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletin. Ters çevirerek servis tabağına çıkartın. Dilimleyerek servis yapın.
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