Meyveli Krep (Nalesniki z zascianka)

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için: 2 su bardağı un



2 su bardağı süt



4 adet yumurta



2 çorba kaşığı pudra şekeri



2 çorba kaşığı sıvı yağ



Bir tutam tuz



Harcı için:



4'er adet erik, şeftali ve elma



5'er adet kiraz şekerlemesi ve üzüm