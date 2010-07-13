Meyveli Krep (Nalesniki z zascianka)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Krep için: 2 su bardağı un
2 su bardağı süt
4 adet yumurta
2 çorba kaşığı pudra şekeri
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Bir tutam tuz
Harcı için:
4'er adet erik, şeftali ve elma
5'er adet kiraz şekerlemesi ve üzüm
YAPILIŞI
Sıvı yağ hariç, krep malzemesinin tümünü iyice çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Kreplerden fincan tabağı ile yuvarlaklar çıkarın. 5'er adedini üst üste koyun. Harcı için, meyveleri tavla zarı büyüklüğünde kesip, karıştırın. Kreplerin aralarına, meyvelerden yerleştirin. Üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın.