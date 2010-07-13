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Meyveli Krep (Nalesniki z zascianka)

Meyveli Krep (Nalesniki z zascianka)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Krep için: 2 su bardağı un

2 su bardağı süt

4 adet yumurta

2 çorba kaşığı pudra şekeri

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Bir tutam tuz

Harcı için:

4'er adet erik, şeftali ve elma

5'er adet kiraz şekerlemesi ve üzüm

YAPILIŞI

Sıvı yağ hariç, krep malzemesinin tümünü iyice çırpın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Kreplerden fincan tabağı ile yuvarlaklar çıkarın. 5'er adedini üst üste koyun. Harcı için, meyveleri tavla zarı büyüklüğünde kesip, karıştırın. Kreplerin aralarına, meyvelerden yerleştirin. Üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın.
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