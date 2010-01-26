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Meyveli Pralin Çikolata (Special Çikolata)

Meyveli Pralin Çikolata (Special Çikolata)
  • 8 Kişilik
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram bitter çikolata

İçi için:

Mevsim meyveleri

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı bir kaba alın. Bu kabı su dolu geniş kabın içine oturtun. Kısık ateşte, karıştırarak çikolatayı eritin. Eriyen çikolatanın yarısını başka bir kaba aktarıp ılınmasını bekleyin. Daha sonra meyve şekilli çikolata kalıbına boşaltın. Soğuyunca kalıbı ters çevirin. Ters çevirdiğinizde kalıptaki çikolatanın bir kısmı akıp, kapsül benzeri bir kabuk kalacaktır. İçi için kullanacağınız mevsim meyvelerini küçük doğrayın. Meyveleri kalıptaki çikolataların içine pay edin. Üzerini, kalan eritilmiş bitter çikolatayla kapatın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın.
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