Milföylü Armut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutların kabuklarını soyup boylamasına ikiye kesin. Çekirdek yataklarını temizleyin. Üç parça yarım armudu şekillerini bozmadan enine incecik dilimleyin. Dördüncü parçayı kalıp olarak kullanmak için bekletin. Dilimlediğiniz armutların üzerine pudra şekeri serpin. Armutlar şekeri emince eritilmiş tereyağı sürüp kenara alın. Ayırdığınız armudu milföy hamurlarından birinin üzerine koyup kenarlarından bir parmak fazlalık kalacak şekilde kesin. Kalan milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Daha sonra 4 adet milföyün üzerine armudu koyup tam dibinden kesin. Elde ettiğiniz armut şeklindeki halkayı bozmadan çıkarın. Kalıp olarak kullandığınız armuda da diğer parçalara uyguladığınız işlemleri uygulayın. Halka armutları diğer parçaların üzerine yerleştirin. İçlerine incecik dilimlediğiniz armutları yerleştirin. Yumurta sarısı ve sütü çırpıp milföylerin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Pudra şekeri serpin ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın