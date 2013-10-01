Mısır Gevrekli Soğuk Vişne Tarifi

Vişneden 6-7 adet üzerini süslemek için ayırın. Diğer vişnelerin çekirdeklerini çıkarın ve tozşekerle birlikte blenderden geçirin. Diğer taraftan vişne jölelerini üzerindeki tarife göre hazırlayın. Robottan geçirdiğiniz vişneyi ekleyin ve kuplara bölüştürün. Üzerlerine mısır gevreğini pay edin. Donması için buzdolabında

bekletin. Bu arada krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve yarım saat buzdolabında bekletin. Hazırladığınız krem şantiyi kuplara paylaştırın. Üzerini mısır gevreği ve vişne ile süsleyip servis yapın.