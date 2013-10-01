DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Mısır Gevrekli Soğuk Vişne Tarifi

Mısır Gevrekli Soğuk Vişne Tarifi

Mısır gevreğini seviyorsanız artık tatlısını da yiyebilirsiniz. Mısır gevrekli soğuk vişne nasıl yapılır bilmiyor musunuz? Mısır gevrekli soğuk vişne tarifi detaylarını öğrenmek için devam edin.
Mısır Gevrekli Soğuk Vişne Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram vişne

2 çorba kaşığı toz şeker

2 paket vişne jölesi

1 su bardağı mısır gevreği

2 paket krem şanti

Bir buçuk su bardağı soğuk süt

Süslemek için:

Mısır gevreği Vişne

YAPILIŞI

Vişneden 6-7 adet üzerini süslemek için ayırın. Diğer vişnelerin çekirdeklerini çıkarın ve tozşekerle birlikte blenderden geçirin. Diğer taraftan vişne jölelerini üzerindeki tarife göre hazırlayın. Robottan geçirdiğiniz vişneyi ekleyin ve kuplara bölüştürün. Üzerlerine mısır gevreğini pay edin. Donması için buzdolabında
bekletin. Bu arada krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve yarım saat buzdolabında bekletin. Hazırladığınız krem şantiyi kuplara paylaştırın. Üzerini mısır gevreği ve vişne ile süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN