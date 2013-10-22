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Mısır Gevrekli Vişneli Tatlı Tarifi

Mısır gevreğini seviyorsanız artık tatlısını da yiyebilirsiniz. Mısır gevrekli vişneli tatlı nasıl yapılır bilmiyor musunuz? Üzerine beyaz çikolata bile rendeleyebileceğiniz mısır gevrekli vişneli tatlı tarifi detaylarını öğrenmek için devam edin.
Mısır Gevrekli Vişneli Tatlı Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram mısır gevreği

3 paket (80'er gramlık)

beyaz çikolata

100 gram fındık

1 kutu (200 ml) krema

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

500 gram vişne

2 paket vişneli jöle

YAPILIŞI

Derin bir kapta mısır gevreği, benmari usulü erittiğiniz çikolata ve dövülmüş fındığı karıştırın. 24x24 cm ebadında, kenarları yüksek bir cam kaba elinizle bastırarak yayın ve derin dondurucuda 10 dakika bekletin. Diğer taraftan, krema ile toz şekeri karıştırıp, çikolatalı karışımın üzerine boşaltın ve yeniden derin dondurucuya koyup, 10-15 dakika bekletin. Yıkanmış ve sapları alınmış vişneleri tatlının üzerini kaplayacak şekilde dizin. Jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve vişnenin üzerine boşaltın. Buzdolabında donması için 2-3 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Dilerseniz üzerine rendelenmiş beyaz çikolata serpebilirsiniz.
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