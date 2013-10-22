Mısır Gevrekli Vişneli Tatlı Tarifi

Derin bir kapta mısır gevreği, benmari usulü erittiğiniz çikolata ve dövülmüş fındığı karıştırın. 24x24 cm ebadında, kenarları yüksek bir cam kaba elinizle bastırarak yayın ve derin dondurucuda 10 dakika bekletin. Diğer taraftan, krema ile toz şekeri karıştırıp, çikolatalı karışımın üzerine boşaltın ve yeniden derin dondurucuya koyup, 10-15 dakika bekletin. Yıkanmış ve sapları alınmış vişneleri tatlının üzerini kaplayacak şekilde dizin. Jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın ve vişnenin üzerine boşaltın. Buzdolabında donması için 2-3 saat bekletin ve dilimleyerek servis yapın.