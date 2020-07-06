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Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Mısır unlu keten tohumlu tuzlu kek

Mısır unlu keten tohumlu tuzlu kek

Mısır unlu keten tohumlu tuzlu kek
  • 10 Kişilik
  • Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta



1 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı



7 yemek kaşığı yoğurt



130 gram ufalanmış beyaz peynir



2 yemek kaşığı keten tohumu



1 demet ince kıyılmış dereotu



1 tatlı kaşığı zerdeçal



1 tutam karabiber



2 su bardağı mısır unu



1 paket kabartma tozu



1.5 çay kaşığı tuz



KALIBI YAĞLAMAK İÇİN:



1 tatlı kaşığı tereyağı



ÜZERİ İÇİN:



60 gram rendelenmiş kaşar peyniri


YAPILIŞI

Yumurta ve tereyağını derin bir kaba alıp iyice çırpın. Yoğurt, beyaz peyniri ekleyip karıştırın. Keten tohumu, dereotu, zerdeçal ve karabiber ekleyin.

Mısır unu, tuz ve kabartma tozunu katıp karıştırın. Orta boy baton bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Karışımı içine döküp üzerine kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp 5 dakika dinlendirin. Dilimleyip ılık olarak servis yapın.

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