Mısır unlu keten tohumlu tuzlu kek

Yumurta ve tereyağını derin bir kaba alıp iyice çırpın. Yoğurt, beyaz peyniri ekleyip karıştırın. Keten tohumu, dereotu, zerdeçal ve karabiber ekleyin.

Mısır unu, tuz ve kabartma tozunu katıp karıştırın. Orta boy baton bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Karışımı içine döküp üzerine kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp 5 dakika dinlendirin. Dilimleyip ılık olarak servis yapın.