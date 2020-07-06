Mısır unlu keten tohumlu tuzlu kek

3 adet yumurta
1 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı
7 yemek kaşığı yoğurt
130 gram ufalanmış beyaz peynir
2 yemek kaşığı keten tohumu
1 demet ince kıyılmış dereotu
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tutam karabiber
2 su bardağı mısır unu
1 paket kabartma tozu
1.5 çay kaşığı tuz
KALIBI YAĞLAMAK İÇİN:
1 tatlı kaşığı tereyağı
ÜZERİ İÇİN:
60 gram rendelenmiş kaşar peyniri
Yumurta ve tereyağını derin bir kaba alıp iyice çırpın. Yoğurt, beyaz peyniri ekleyip karıştırın. Keten tohumu, dereotu, zerdeçal ve karabiber ekleyin.
Mısır unu, tuz ve kabartma tozunu katıp karıştırın. Orta boy baton bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Karışımı içine döküp üzerine kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp 5 dakika dinlendirin. Dilimleyip ılık olarak servis yapın.