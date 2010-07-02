Mousse Chocolat

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir kaba alıp ağır ateşte kaynatın, ocaktan alın. Yumurta aklarını mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını çırpın. Üzerine şerbeti ve benmari usulü erimiş çikolatayı ekleyip, tahta bir kaşıkla çok hafif karıştırın. En son krema ve yumurta akını ekleyin. Kuplara boşaltıp buzdolabında

4 saat soğumaya bırakın. Krem şantiyi sütle çırptıktan sonra bir krema torbasına alın. Kupların üzerine sıkın. Kivi dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.