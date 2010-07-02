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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Mousse Chocolat

Mousse Chocolat

Mousse Chocolat
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 çorba kaşığı su

1 su bardağı toz şeker

400 gram bitter çikolata

4 adet yumurtanın akı

5 adet yumurta sarısı

500 gram krema



Üzeri için:

Yarım paket krem şanti

Yarım su bardağı soğuk süt

Kivi dilimleri ve nane yaprakları

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir kaba alıp ağır ateşte kaynatın, ocaktan alın. Yumurta aklarını mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını çırpın. Üzerine şerbeti ve benmari usulü erimiş çikolatayı ekleyip, tahta bir kaşıkla çok hafif karıştırın. En son krema ve yumurta akını ekleyin. Kuplara boşaltıp buzdolabında
4 saat soğumaya bırakın. Krem şantiyi sütle çırptıktan sonra bir krema torbasına alın. Kupların üzerine sıkın. Kivi dilimleri ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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