Mürdüm Erikli Rulolar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çekirdekleri ayıklanmış mürdüm eriklerini tencereye alın. Toz şeker ve 1 su bardağı su ekleyip iyice kaynatın. Ayrı bir yerde mısır nişastasını 1 çay bardağı suda açıp, kaynayan mürdüm erikli karışıma ilave edin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca damla çikolata ekleyip karıştırın. Yuvarlak kalıplara pay edip, derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Kalıplardan çıkarıp soğuk olarak servis yapın.