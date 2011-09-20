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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Mürdüm Erikli Rulolar

Mürdüm Erikli Rulolar

Mürdüm Erikli Rulolar
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet mürdüm eriği

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı + 1 çay bardağı su

1 çay kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı damla çikolata

YAPILIŞI

Çekirdekleri ayıklanmış mürdüm eriklerini tencereye alın. Toz şeker ve 1 su bardağı su ekleyip iyice kaynatın. Ayrı bir yerde mısır nişastasını 1 çay bardağı suda açıp, kaynayan mürdüm erikli karışıma ilave edin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyunca damla çikolata ekleyip karıştırın. Yuvarlak kalıplara pay edip, derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Kalıplardan çıkarıp soğuk olarak servis yapın.
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