Muz Kızartması

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MALZEMELER
1 adet muz
1 çorba kaşığı mısır unu
1 çorba kaşığı buğday unu
1 çorba kaşığı pirinç unu
Yarım çay kaşığı kabartma tozu
Limon kabugu rendesi
Çay kaşığının ucuyla tuz
Su
YAPILIŞI
Tüm malzemeler su ile karıştırılarak, bulamaç yapılır. Muzun kabuğu soyulur, ikiye bölünür. Muzla bulamaca batırılıp, iyice ısınmış olan sıvıyağda kızartılır. Bir havlu kağıt üzerinde yağı emdirilir. Sıcak olarak servis yapılır. Dilerseniz değişik soslarla, mesela çikolata sos ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Sıcakken servis yapınız.