Muz Kızartması

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YAPILIŞI

Tüm malzemeler su ile karıştırılarak, bulamaç yapılır. Muzun kabuğu soyulur, ikiye bölünür. Muzla bulamaca batırılıp, iyice ısınmış olan sıvıyağda kızartılır. Bir havlu kağıt üzerinde yağı emdirilir. Sıcak olarak servis yapılır. Dilerseniz değişik soslarla, mesela çikolata sos ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...