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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Muz Kızartması

Muz Kızartması

Muz Kızartması
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Üye Tarifi

MALZEMELER

1 adet muz

1 çorba kaşığı mısır unu

1 çorba kaşığı buğday unu

1 çorba kaşığı pirinç unu

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Limon kabugu rendesi

Çay kaşığının ucuyla tuz

Su

YAPILIŞI

Tüm malzemeler su ile karıştırılarak, bulamaç yapılır. Muzun kabuğu soyulur, ikiye bölünür. Muzla bulamaca batırılıp, iyice ısınmış olan sıvıyağda kızartılır. Bir havlu kağıt üzerinde yağı emdirilir. Sıcak olarak servis yapılır. Dilerseniz değişik soslarla, mesela çikolata sos ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Sıcakken servis yapınız.
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