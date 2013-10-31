Muz Marmeladı Tarifi

Sofra Tarifi

7 adet muz Bir buçuk su bardağı su Bir buçuk su bardağı toz şeker 1 çay kaşığı limon suyu 2-3 adet karanfil 1 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

Su ve tozşekeri kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ve püre haline getirilmiş muzu ekleyin. Arzu ettiğiniz kıvama gelene dek pişirip ocaktan alın. Karanfil ve çubuk tarçın ilave edin. Soğuyunca karanfil ve çubuk tarçını içinden alın. Kavanoza koyup, buzdolabında muhafaza edin.