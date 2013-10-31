Muz Marmeladı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
7 adet muz
Bir buçuk su bardağı su
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı limon suyu
2-3 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
YAPILIŞI
Su ve tozşekeri kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ve püre haline getirilmiş muzu ekleyin. Arzu ettiğiniz kıvama gelene dek pişirip ocaktan alın. Karanfil ve çubuk tarçın ilave edin. Soğuyunca karanfil ve çubuk tarçını içinden alın. Kavanoza koyup, buzdolabında muhafaza edin.
PÜF NOKTASI
Tarçın ve karanfil kokusunun daha baskın olmasını istiyorsanız, bu ikisini marmeladı pişirirken ilave edin. Verilen muz marmeladının miktarı 1 adet orta boy kavanoz içindir.