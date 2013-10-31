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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Muz Marmeladı Tarifi

Muz Marmeladı Tarifi

Muz marmeladı tarifi ile sabahları kızarmış ekmeğinizin üstüne sürebileceğiniz farklı bir tat öneriyoruz.Muz marmeladı nasıl yapılır öğrenerek kavanoz kavanoz yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz.
Muz Marmeladı Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

7 adet muz

Bir buçuk su bardağı su

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon suyu

2-3 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

YAPILIŞI

Su ve tozşekeri kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca limon suyu ve püre haline getirilmiş muzu ekleyin. Arzu ettiğiniz kıvama gelene dek pişirip ocaktan alın. Karanfil ve çubuk tarçın ilave edin. Soğuyunca karanfil ve çubuk tarçını içinden alın. Kavanoza koyup, buzdolabında muhafaza edin.

PÜF NOKTASI

Tarçın ve karanfil kokusunun daha baskın olmasını istiyorsanız, bu ikisini marmeladı pişirirken ilave edin. Verilen muz marmeladının miktarı 1 adet orta boy kavanoz içindir.
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