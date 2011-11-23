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Muzlu Bademli Milföy

Muzlu Bademli Milföy
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram milföy hamuru

5 adet muz

3 kahve fincanı toz badem

8 çorba kaşığı toz şeker

8 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı un

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı kabartma tozu

Üzerine: Pudra şekeri, muz, çikolata

YAPILIŞI

Toz badem, toz şeker, tereyağı, un, yumurta, kabartma tozu ve sütü mikserle iyice çırpın. Koyulaşana dek pişirin. Milföy hamurlarını birleştirerek 10x10 cm'lik üç adet kare kesin. Fırın tepsisine aktarıp, orta ısılı fırında pembeleşene dek pişirin. Milföylerin aralarına krema yayıp, muz dilimleri koyarak, üst üste dizin. Pudra şekeri serpin, muz dilimleri ve çikolata ile süsleyerek servis yapın.
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