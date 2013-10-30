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Muzlu İrmik Tatlısı Tarifi

İrmik tatlısı seveni çoktur.Muzlu irmik tatlısı tarifi ile damaklarda biraz değişiklik yapmak isteyenlerde olabilir.Muzlu irmik tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir gibi soruların cevaplarınızı sizin için derledik.
Muzlu İrmik Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet muz

Bir buçuk çay bardağı irmik

4 su bardağı süt

Bir buçuk çay bardağı tozşeker

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

İrmik, süt, tozşeker ve tereyağını karıştırıp, koyulaşana dek pişirin. Kalıp olarak kullanacağınız kaseyi ıslatıp, fazla suyunu silkeleyin. Tatlının yarısını kaba döküp, üzerine ince dilimlenmiş muzları yerleştirin. Tatlının kalan yarısına kakao ekleyip 1-2 dakika kısık ateşte karıştırın. Daha sonra muzların üzerine gezdirip,soğumaya bırakın. Bir gece buzdolabında dinlendirip, servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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