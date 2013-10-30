Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Muzlu İrmik Tatlısı Tarifi

Muzlu İrmik Tatlısı Tarifi

İrmik tatlısı seveni çoktur.Muzlu irmik tatlısı tarifi ile damaklarda biraz değişiklik yapmak isteyenlerde olabilir.Muzlu irmik tatlısı nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir gibi soruların cevaplarınızı sizin için derledik.

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Doğum Günü, Kutlama