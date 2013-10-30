Muzlu İrmik Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet muz
Bir buçuk çay bardağı irmik
4 su bardağı süt
Bir buçuk çay bardağı tozşeker
1 çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI
İrmik, süt, tozşeker ve tereyağını karıştırıp, koyulaşana dek pişirin. Kalıp olarak kullanacağınız kaseyi ıslatıp, fazla suyunu silkeleyin. Tatlının yarısını kaba döküp, üzerine ince dilimlenmiş muzları yerleştirin. Tatlının kalan yarısına kakao ekleyip 1-2 dakika kısık ateşte karıştırın. Daha sonra muzların üzerine gezdirip,soğumaya bırakın. Bir gece buzdolabında dinlendirip, servis tabağına ters çevirip çıkarın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.