Muzlu Kadayıf Tarifi

Şerbet için su ve toz şekeri kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Krema için süt, toz şeker, un, buğday nişastası ve pirinç ununu geniş bir kapta karıştırarak pişirin. Krema kıvamı alınca çatalla ezilmiş muzu ilave edin. Kadayıfı geniş bir tepsiye alın. Üzerine sıvı yağı gezdirip elinizle lif lif ayırın. Kadayıftan bir parça alıp, küçük bir kasenin tabanına yerleştirin. Ortasına 1-1.5 çorba kaşığı krema koyun. Tepsiye ters çevirip çıkarın. Kadayıf ve krema bitene dek işlemi tekrarlayın.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbet çekene dek dinlendirin. Antep fıstığı serpip servis yapın.