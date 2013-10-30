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Muzlu Kadayıf Tarifi

Şerbetli tatlıları sevenlere sunabileceğiniz muzlu kadayıf nasıl yapılır? Üstünü antep fıstığı ile süsleyebileceğiniz muzlu kadayıf tarifi...
Muzlu Kadayıf Tarifi
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

350 gram tel kadayıf

1 çay bardağı sıvıyağ



Muzlu krema için:

2 adet muz

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı tozşeker

2 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı buğday nişastası

1 tatlı kaşığı pirinç unu



Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı tozşeker

1 çay kaşığı limon suyu



Üzerine:

Antepfıstığı

YAPILIŞI

Şerbet için su ve toz şekeri kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Krema için süt, toz şeker, un, buğday nişastası ve pirinç ununu geniş bir kapta karıştırarak pişirin. Krema kıvamı alınca çatalla ezilmiş muzu ilave edin. Kadayıfı geniş bir tepsiye alın. Üzerine sıvı yağı gezdirip elinizle lif lif ayırın. Kadayıftan bir parça alıp, küçük bir kasenin tabanına yerleştirin. Ortasına 1-1.5 çorba kaşığı krema koyun. Tepsiye ters çevirip çıkarın. Kadayıf ve krema bitene dek işlemi tekrarlayın.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak kadayıfın üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbet çekene dek dinlendirin. Antep fıstığı serpip servis yapın.

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